Un grupo alemán compra dos de las grandes solares de Alcarràs

La multinacional alemana IB Vogt ha adquirido dos de las ocho grandes centrales solares previstas en la zona de Vallmanya, en Alcarràs. Se trata de las plantas Rabilargo Solar y Rufete Solar, promovidas inicialmente por Ignis y cuya construcción todavía no ha comenzado. Tienen una potencia de 50 MW cada una y suman 150 hectáreas de superficie.

Por su parte, Ignis construye ya las grandes centrales solares de Rascon Solar y Jilguero Solar, mientras Solaria ha iniciado la construcción de otras cuatro grandes plantas fotovoltaicas.

Els Mossos alzan el bloqueo a obras de una línea de alta tensión en Alcarràs

Los Mossos d’Esquadra levantaron ayer un bloqueo que ha impedido durante meses obras en Alcarràs para contruir una línea de alta tensión. Es la que promueven las empresas Ignis y Solaria para evacuar la energía de las grandes centrales solares previstas en este municipio, una infraestructura cuyo trazado llega hasta Lleida y que ha sido objeto de polémica.

Los operarios llevaban meses sin poder acceder a algunas de las fincas expropiadas el pasado verano en Alcarràs. Sus antiguos propietarios, disconformes con las expropiaciones, habían instalado desde entonces obstáculos para impedir el paso a personas y maquinaria. Finalmente, ayer permitieron la entrada a los terrenos, al requerírselo la Policía Autonómica. Así lo confirmaron fuentes de este cuerpo, que indicaron que esta actuación se enmarcó en un procedimiento administrativo.

Solo una minoría de los expropiados en Alcarràs impidieron el acceso a las parcelas. El resto no ha puesto impedimentos, si bien siguen reclamando un precio superior por los terrenos. Fuentes de Ignis aseguraron que mantienen conversaciones con los afectados.

Pese al bloqueo en Alcarràs, las obras de la línea prosiguieron en el resto del trazado y se espera que concluyan a finales de año. Retrasos en la primera etapa de los trabajos y restricciones de tráfico por las obras que siguen el trazado de la carretera N-II han sido objeto de quejas en los últimos meses.