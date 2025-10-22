La 25 Fira de la Girella reconoce al sector ganadero y nombra Majoral a un pastor de 94 años

Noventa y cuatro años y toda una vida dedicada al pastoreo. Ermenegildo Pallarès será nombrado este fin de semana Majoral dels Pirineus en el marco de la Fira de la Girella de El Pont de Suert, que quiere aprovechar esta 25 edición para rendir un homenaje al sector ganadero.

"Por primera vez se otorga este reconocimiento a una persona del municipio que es pastor. Queremos reconocer su implicación con el pueblo, su tarea profesional y también el oficio ganadero, uno de los más duros y vocacionales," ha explicado esta mañana la alcaldesa de El Pont, Iolanda Ferran. El teniente de alcalde, Miquel Solanes, ha explicado que los actos de la Fira arrancarán el viernes con la presentación del libro 'La Catalunya emergida', mientras que el sábado junto con el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici organizarán actividades familiares bajo el título El Parc és Vida. También habrá una cata de Girella, "el único embutido de carne de cordero y del cual se tiene constancia desde el siglo XVI", según Solanes, entre otras actividades. El domingo, más de sesenta paradistas de oficios, artesanía y gastronomía ocuparán las calles de El Pont al tiempo que se organizarán talleres de fallas, de tala de troncos y un concurso de silbidos de pastor.

El presupuesto de la Fira ronda los 24.000 euros y el año pasado se vendieron unos 2.000 tiques para la degustación del embutido de cordero.