Un estudio incluye tres carreteras de Lleida en el top-50 del Estado con más peligro

La entidad Automovilistas Europeos Asociados ha incluido dos tramos de carretera de Lleida entre los 50 de mayor peligrosidad de la red estatal. Se trata de los que marcan los puntos kilométricos 237 y 238 de la N-260, entre Adrall y Hortó, y del arranque de la N-141 en Bossòst. El informe incluye otro punto de riesgo para la seguridad vial situado junto a los dos primeros, aunque en un nivel mucho más bajo en el cómputo general, y uno más de la N-260, localizado a la altura del punto kilométrico 277, en las inmediaciones de Sort, entre los cien de mayor peligrosidad para circular.

Tabla de peligrosidad de accidentes en Lleida.

El listado reseña hasta catorce puntos de la red viaria estatal de Lleida entre los de mayor peligrosidad de todo el Estado. Hay tres más en la N-260, dos en Canturri, en los puntos kilométricos 249 y 251, y otro entre Gironella y Lavaix, en el 343. Los otros tres parajes de peligrosidad que señala Automovilistas Europeos Asociados se localizan a lo largo de la N-230. Uno se encuentra en Torrefarrera (punto kilométrico 8), tres más entre Sopeira y El Pont de Suert (117, 123 y 125) y dos en Vielha (161 y 163).