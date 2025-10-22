La Policía Nacional desmantela una plantación de marihuana en un polígono de Torre-Serona

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Policía Nacional ha desarticulado una plantación indoor de marihuana ubicada en el Polígono Industrial de Torre-Serona (Lleida), procediendo a la detención de dos ciudadanos de nacionalidad china como presuntos responsables de un delito de tráfico de estupefacientes. La intervención ha culminado con el decomiso de 3.982 plantas de cannabis en diferentes estados de crecimiento.

Las investigaciones se iniciaron a mediados de septiembre, tras recibir información sobre la existencia de una plantación de cultivo indoor de cannabis en la zona industrial. Los agentes, tras las indagaciones pertinentes, localizaron el punto exacto donde se estaba produciendo el cultivo ilícito, identificando una nave industrial aparentemente sin actividad legal reconocible.

Durante la entrada y registro efectuada en el inmueble, los investigadores descubrieron cinco salas dedicadas al cultivo de marihuana, donde además de las casi 4.000 plantas, se incautaron todos los elementos necesarios para el desarrollo del cannabis, incluyendo material eléctrico, físico y orgánico específico para este tipo de cultivos intensivos.

Proceso judicial en curso

Tras la operación policial, los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción número cuatro de Lleida, que actualmente instruye la causa. El caso se tramita bajo las diligencias policiales 376/25 de la Comisaría Provincial de Lleida, continuando abiertas las investigaciones para determinar posibles ramificaciones de esta red de cultivo y distribución de estupefacientes.