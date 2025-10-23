Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de sesenta paradas de oficios antiguos, gastronomía y artesanía llenarán el domingo las calles de El Pont de Suert con motivo de la Fira de la Girella, que arrancará con actos previos el viernes y que rendirá un homenaje especial al sector ganadero.

El ayuntamiento, organizador del evento, otorgará el título de Majoral dels Pirineus a Ermenegildo Pallarès, un ganadero de la localidad de 94 años que dedicó toda su vida profesional al pastoreo con ovejas. La alcaldesa, Iolanda Ferran, destacó la “sabiduría, la implicación con el territorio y el buen oficio” de Pallarès.

Por su parte, el teniente de alcalde, Miquel Solanes, explicó que entre los actos de la Fira, que alcanza este año la 25 edición, destacan actividadas organizadas con el Parc Nacional para un público familiar (El Parc és Vida); el Tast de Girella a cargo de Josep Dolcet, una demostración de elaboración de fallas y de tala de troncos o bien un concurso de silbidos de pastor, que el propio Ermenegildo Pallarès ha ganado en varias ocasiones. También habrá una degustación de girella y se reeditará Giretast, una cata de croquetas de girella en los bares y restaurantes del municipio. Este embutido, destacó Solanes, es el único con carne de cordero y está documentado en el siglo XVI