Prisión para el vecino de Bellpuig acusado de apuñalar en el cuello a su padre

El juzgado de guardia de Cervera ha ordenado este jueves prisión provisional y sin fianza para el vecino de Bellpuig de 33 años acusado de apuñalar en el cuello a su padre, de 60 años. La jueza ha abierto el procedimiento por un supuesto delito de tentativa de asesinato y maltrato en el ámbito familiar. Además, ha impuesto una orden de alejamiento al acusado y la prohibición de comunicación por cualquier vía con la víctima.

Tal como ha adelantado hoy SEGRE, el acusado fue arrestado por los Mossos a primera hora de la mañana del martes y los hechos ocurrieron en torno a las 6.00 horas en un domicilio de la calle Llibertat de esta localidad del Urgell. Los Mossos d'Esquadra fueron alertados de una agresión en una vivienda y hasta el lugar acudieron varias patrullas. Por lo visto, un hombre había agredido a su progenitor hiriéndolo en el cuello con un arma blanca. La víctima fue atendida por sanitarios del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) y evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde fue intervenido de urgencia por lesiones vasculares graves y posteriormente ingresó en la UCI, aunque no se temía por su vida, según informaron fuentes solventes.