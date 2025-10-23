Un vecino de Bellpuig de 33 años apuñala en el cuello a su padre, que está grave en la UCI

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a primera hora de la mañana del martes a un vecino de Bellpuig de 33 años acusado de apuñalar a su padre en el cuello, según ha podido saber este periódico. La víctima, de 60 años, fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova donde fue intervenido de urgencia. El presunto autor fue arrestado por un delito de violencia doméstica.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6.00 horas del martes en un domicilio de la calle Llibertat de esta localidad del Urgell. Los Mossos d’Esquadra fueron alertados de una agresión en una vivienda y hasta el lugar acudieron varias patrullas. Al parecer, un hombre había agredido a su progenitor, hiriéndole en el cuello con un arma blanca. La víctima fue atendida por sanitarios del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) y evacuado en ambulancia al hospital Arnau de Vilanova, donde fue intervenido de urgencia por lesiones vasculares graves y posteriormente ingresó en la UCI, aunque no se temía por su vida, según informaron fuentes solventes.

Investigación

Por su parte, los Mossos d’Esquadra arrestaron al presunto autor del apuñalamiento por un delito de violencia doméstica y abrieron una investigación para determinar los motivos de la agresión. Está previsto que el arrestado pase hoy a disposición en el juzgado de guardia de Cervera, según informó la Policía catalana. El hombre podría acabar siendo imputado por un delito de tentativa de homicidio —por la gravedad de las lesiones- en concurso con un delito de violencia doméstica.

En abril, un hombre de 29 años fue arrestado por la Guardia Urbana de Lleida por agredir supuestamente a su padre en la Zona Alta. En octubre del año pasado, también en la capital del Segrià, la Policía Local arrestó a una joven de 18 años porque supuestamente pegó a su madre.

Detectadas 32 agresiones a progenitores en Lleida en 2024

El año pasado se abrieron 32 diligencias penales por supuestas agresiones de hijos a padres en las comarcas de Lleida, según los últimos datos de la Fiscalía. Se trata de una cifra que aumentó considerablemente de casos respecto al año anterior, cuando se detectaron 19. Asimismo, el año pasado se contabilizaron en la demarcación un total de 24 agresiones de padres a hijos por las 15 que se investigaron judicialmente en el año 2023.

Los Mossos d’Esquadra llevaron a cabo el año pasado 385 detenciones por violencia filioparental, de las cuales 45 eran de menores que pasaron al ámbito de la justicia juvenil, según el documental Fills maltractadors, pares amb pors de TV3. En 2017, un joven mató a su madre en Bell-lloc. También hirió a su hermano. Fue condenado a 10 años de cárcel.