Baqueira Beret estrenará cinco pistas de esquí

Una panorámica de la estación de esquí de Baqueira Beret.Txema Trull / Baqueira Beret

Baqueira ha presentado la temporada 2025- 2026, que inaugurará el 29 de noviembre y terminará el 6 de abril, si las condiciones lo permiten. Tendrá un total de 173 km esquiables y cinco nuevas pistas azules: Cargolh, Lebre 1, Arrianglo, Poric y Sautarèth. 

La estación ha instalado 14 innivadores nuevos y se han renovado infraestructuras para mejorar la eficiencia energética y la seguridad en pistas. En el ámbito gastronómico, el restaurante La Perdiu Blanca del Hotel Montarto se ha reformado por completo, y el antiguo Drinkery se transforma en la Xocolateria Jolonch de Torrons Vicens. Además, el Moët Winter Lounge estrena imagen.

