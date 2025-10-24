Anglesola roza la tragedia al caer parte del tejado del pabellón sobre la escuela

Publicado por SegreLaia Pedrós Creado: Actualizado:

El fuerte viento registrado ayer hizo volar parte del techo del polideportivo de Anglesola cuya estructura impactó contra la escuela Santa Creu, situada justo al lado, rompiendo principalmente cristales y ventanas que cayeron dentro del edificio, en la escalera de acceso a la planta superior. No hubo heridos pero se vivieron momentos de muchos nervios. Los hechos ocurrieron cuando pasaban pocos minutos de las 3 de la tarde. Es la hora de entrada a clase pero ayer el centro optó por avanzar unos minutos el acceso a las aulas. La alcaldesa, Carme Miró, aseguró que los daños materiales son “importantes e impactantes” y destacó que “la dirección del centro ha actuado con mucha rapidez”. El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, viajó a Anglesola horas después del incidente y dijo que “ha quedado en un susto” aunque reconoció que "los daños y la afectación material son aparatosos”. El objetivo ahora es recuperar la normalidad y volver a las aulas el lunes, añadió. Mostró el apoyo de la Generalitat en la “reconstrucción” de la escuela y el polideportivo. Los Bombers evacuaron a los alumnos (el centro tiene 119 estudiantes) y se avisó a las familias para que los fueran a recoger. Hoy no habrá clases pero se ofrecerá servicio de acogida en el centro de día y en la biblioteca de Anglesola de 9 a 13 horas. También se activará el servicio del psicopedagogo para los alumnos que sufrieron estrés. Del tejado del polideportivo se desprendieron ocho paneles sandwich y su estructura. A falta de lo que digan los técnicos, la alcaldesa apuntó que podría haber alguna parte mal sellada del tejado y que las fuertes rachas habrían provocado que volara.

Precisamente, las rachas de viento alcanzaron los 96 km/h en Alguaire; 87,8 en Massoteres o 70 km/h en Tàrrega. Hubo muchos incidentes Lleida y comarcas, sobre todo, por la caída de árboles. En Lleida ciudad, un gran tronco obligó a cortar un carril en Príncep de Viana y en Torrelameu destrozó parte de la popular Nòria. En Tàrrega, en el pabellón del colegio Vedruna se desprendieron unas piezas del lateral. Los alumnos tuvieron que salir al patio mientras se inspeccionaba la estructura y se cortaron las calles Mossèn Nicolau y Doctor Fleming. También cayó una rama de grandes dimensiones en la plaza del Carme. Los Bomberos recibieron entre las 10.00 y las 18.00 horas más de medio centenar de avisos, la mayoría, en el llano.

Numerosos cortes de luz en Les Garrigues y la Noguera

Hasta 2.600 abonados se quedaron ayer sin luz unos 80 minutos en L'Espluga Calba, Fulleda, La Floresta, Els Omellons, Les Borges Blanques, Tarrés y Arbeca a causa de un fallo en la línea elétrica que une estas localidades. La compañía Endesa lo atribuyó al temporal y explicó que a causa de la activación del plan Alfa en la comaca la reconexión de las líneas es más lenta. Lluís Amat, concejal de l'Espluga, denunció sin embargo que este tipo de apagones se repiten cada dos meses y afectan a la pequeña industria local: la cooperativa agraria y Som Punt. En Torrelameu, hubo cinco cortes de luz entre las 14.30 y las 15.30 por la caída de un tronco sobre un cable.

Cortada la línea de tren entre Calaf y Manresa por un tronco en la vía

La caída de un tronco sobre las vías en la línea de Manresa entre Calaf y la capital del Bages obligó a cortar la circulación de los trenes y sustituirlos por autobuses. En Lleida se suspendieron al menos los trayectos con salida de Lleida a las 15.55 y de Terrassa en dirección Lleida a las 18.26. El servicio se recuperó hacia las 21.00h. Los Bomberos de la Generalitat recibieron durante el día más de 1.700 llamadas y atendieron un millar de servicios durante el temporal de viento ayer en Catalunya. El Vencat siguió activado al cierre de esta edición. El SEM hizo hasta 18 atenciones en Catalunya y un hombre falleció en Tarragona a causa del fuerte oleaje (ver página 21).