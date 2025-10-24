Renuevan los tejados de dos cementerios

Publicado por CARMINA MARSIÑACH SEGARRA Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha impulsado la renovación de los tejados de los cementerios de Sant Guim de la Plana y Vicfred. La actuación ha consistido en el saneamiento de los tejados con latas y vigas nuevas, y la sustitución de las antiguas cubiertas de fibrocemento. También se ha revisado y reparado parte de los tejados edificados con tejas cerámicas. Las obras han sido realizadas por la empresa Construccions Jordi Mas de Guissona por un importe total de 38.773 euros que han sido financiados a través de los fondos de cooperación de la diputación de Lleida.

El alcalde de Sant Guim de la Plana, Josep Llobet, afirma que esta intervención permitirá estabilizar la estructura de las construcciones durante los próximos años. Cabe recordar que en el año 2022 se realizaron trabajos de mejora en los tres cementerios del municipio.