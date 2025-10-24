Un pequeño pueblo de Lleida se viste de luto por la muerte de quien durante años fue su único habitante

Publicado por Xavi Santesmasses Creado: Actualizado:

Tordera de Segarra, en el municipio de Granyanella, acogió el pasado lunes el funeral de Josep Maria Ubach, fallecido a los 79 años. Durante años fue el único habitante de Tordera, en su casa de Cal Petanàs. Originario del pueblo, fue el creador de la asociación Antics Veïns del Poble de Tordera, donde cada 8 de septiembre convocaba en la festividad local a los antiguos vecinos de la población. Se ocupó de buscar ayudas para hacer un local social. Durante la jornada de fiesta, organizaba la exposición del concurso de fotografía Poble de Tordera.

En la población tenía desde hacía más de 60 años su propia estación meteorológica y en 2021 la AEMET instaló en ella una estación de medición de temperatura y pluviometría. También desde Tordera enviaba cada mes de abril a Montserrat el vino para la misa de la diada de la Virgen.

En Cervera fue edil por Unió Democrática en la Paeria durante los dos mandatos de Salvador Bordes, entre 1999 y 2007. Vivía en el barrio de les Forques de la capital de la Segarra, donde organizaba cada año la festividad del barrio y fue también el promotor de las denuncias contra la Generalitat por defectos en la construcción de viviendas. Fue el conserje del instituto Antoni Torroja, en el edificio universitario.