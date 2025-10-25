Desmantelada en La Litera una plantación de ‘maría’

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha informado hoy que el pasado día 21 de octubre desmanteló una plantación de marihuana en una finca de la comarca de La Litera y detuvo a un hombre de 45 años como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas.

El cuerpo policial inició las pesquisas a principios de octubre, tras tener sospechas del caso. En el transcurso de la investigación, los agentes recopilaron suficientes indicios que les permitieron ubicar los hechos delictivos en una parcela concreta, de difícil acceso, e identificar a la persona responsable de la misma. Finalmente, el pasado martes, los agentes intervinieron en la finca investigada, encontrando en la zona exterior de la misma diversas plantas de marihuana de gran tamaño. Asimismo, en el interior de una nave localizaron sumidades floridas (cogollos), sumando un total de 23,2 quilos. Además incautaron 1,5 gramos de una sustancia blanquecina, supuestamente cristal de MDMA, y una báscula de precisión. Ante estos hallazgos, los agentes detuvieron al sospechoso como el presunto responsable de la plantación. El Puesto de la Guardia Civil de Binéfar instruyó las correspondientes diligencias que fueron entregadas al Juzgado de Instrucción Núm. 2 de Monzón, debiendo el detenido presentarse a la autoridad judicial cuando lo estime conveniente.

Detenciones que no cesan

Cabe recordar que la Policía Nacional informó recientemente que el pasado septiembre desmanteló una plantación en el polígono industrial de Torre-serona, interviniendo 3.982 plantas en diferentes estados de crecimiento y los utensilios eléctricos, físicos y orgánicos necesarios para el desarrollo de las plantas. Durante el operativo, se detuvieron a dos hombres, de nacionalidad china y de 38 y 43 años.