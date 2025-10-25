Revés a las 2 centrales solares de la petrolera Shell, las mayores proyectadas en Catalunya

Las dos mayores centrales solares previstas en Catalunya han recibido un revés en su tramitación urbanística. Se trata de BCN Solar 1 y 2, promovidas por la petrolera británica Shell. Juntas suman más de 400 hectáreas entre la comarca leridana del Urgell y la de la Conca de Barberà, en Tarragona. El pasado miércoles, la comisión de Urbanismo de Lleida emitió informes desfavorables sobre estos proyectos al apreciar “carencias en su encaje territorial y paisajístico”. Así lo confirmó el departamento de Territorio, que indicó que la comisión de Urbanismo del Camp de Tarragona se pronunció en el mismo sentido el pasado 8 de octubre.

BCN Solar 1, con 138,2 megavatios (MW) de potencia y más de 250 hectáreas entre Lleida y Tarragona, incluye unas 26 hectáreas de paneles fotovoltaicos en Vallbona de les Monges, a menos de dos kilómetros del pueblo de Rocallaura. Por su parte, BCN Solar 2 tiene 72,8 MW y más de 145 hectáreas, de las cuales unas 22 están previstas en suelo leridano: unas 19 en Ciutadilla y tres en Vallbona. Por este último municipio deberá pasar la línea eléctrica que evacuará la energía de ambas instalaciones.

La autorización ambiental y constructiva de estas grandes centrales solares es competencia del Estado, al superar el umbral de los 50 MW de potencia. Sin embargo, deben obtener también licencia urbanística, un ámbito en la que las administraciones competentes son la Generalitat y los ayuntamientos afectados. Los informes desfavorables de las comisiones de Urbanismo de Lleida y el Camp de Tarragona suponen un bloqueo en la tramitación de estas instalaciones. Ante esta situación, el promotor puede recurrir la decisión de la Generalitat o bien modificar los proyectos para adaptarlos a los requisitos de la administración catalana. Shell adquirió estos dos proyectos en el año 2022, meses después de que la firma española Green Tie Capital iniciase su tramitación ante el ministerio de Transición Ecológica.

Por otra parte, la comisión de Urbanismo de Lleida dejó en suspenso el proyecto del parque eólico de els Gorgs, de 49,50 MW de potencia y promovido por el grupo Forestalia en Les Garrigues, en los municipios de L’Albi y El Vilosell. Esto se debe a que la línea eléctrica de alta tensión que debe evacuar la energía de los molinos de viento es de competencia estatal y actualmente “no se está tramitando”, según el departamento de Territorio.

Muchos proyectos para tratar residuos pero pocos avances

Siete proyectos para tratar residuos se han sometido esta semana a la aprobación de la comisión de Urbanismo de Lleida. De estos, menos de la mitad han conseguido resoluciones favorables para avanzar en su tramitación. El organismo de la Generalitat dejó en suspenso el proyecto de una planta para elaborar abono orgánico a partir de desechos en Puiggròs, otra para el tratamiento de purines en Seròs y una tercera para compostar estiércol bovino en Almacelles, esta última por falta de documentación. También quedó en suspenso la aprobación definitiva del proyecto para ampliar el depósito comarcal de basura de la Segarra, al no tener la declaración de impacto ambiental. En cambio, la ampliación de instalaciones de biogás y compostaje en Vila-sana y Torregrossa recibieron la aprobación inicial, mientras que una planta para tratar residuos orgánicos en Térmens obtuvo la aprobación provisional.