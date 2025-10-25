Roba 1.000 kilos de manzanas en el Pla d'Urgell

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves en Mollerussa a un hombre de 44 años acusado de robar unos 1.000 kilos de manzanas, valoradas en 570 euros, en una explotación agrícola de Vilanova de Bellpuig. Les gestiones policiales contaron con la colaboración activa de varios campesinos de la zona y constataron que un hombre, en varios días alternos de las últimas semanas, había robado unos 150 kilos cada vez de manzanas. El arresto se enmarca en el Plan Operativo Específico (POE) Mundo Rural de los Mossos.