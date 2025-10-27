Autotardor clausura su 30ª edición y calcula más de cien ventas en 3 días

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La feria de los automóviles y furgonetas de ocasión Autotardor de Mollerussa cerró ayer su 30ª edición con un balance positivo. El certamen, que abrió el viernes y que reunía este año más expositores que en su anterior convocatoria, finalizó con la satisfacción del ente organizador, Fira de Mollerussa, por el volumen de ventas realizadas, que confía que superen el centenar de ventas.

La cifra final no se conocerá hasta dentro de unos días, cuando se lleve a cabo ante notario, el sorteo del premio de 3.000 euros entre los compradores de un coche en el marco del evento ferial. Será entonces cuando se sabrá también la procedencia de los compradores, así como el volumen de negocio logrado por las firmas participantes en la edición de este año. Con el certamen Autotardor, la capital del Pla d’Urgell cierra las citas feriales anuales donde está presente el sector automovilístico y que incluyen también el Salón del Automóvil de la Fira de Sant Josep en el mes de marzo y Autotrac en abril.

A falta de confirmar el número final de transacciones y su importe, todo apunta a que el ente ferial de la capital del Pla d’Urgell cerrará el ejercicio 2025 un nuevo año récord histórico en cuanto a venta de vehículos –nuevos y de ocasión– en el conjunto de los tres certámenes feriales anuales, unos registros que reafirman Mollerussa como referente para el sector automovilístico de les Terres de Lleida.

En este sentido, el pasado viernes el presidente del ente ferial y alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, puso en valor los más de 11 millones de euros cerrados en ventas de vehículos entre el Salón del Automóvil de la Fira de Sant Josep y el Autotrac, una cifra que, sumada a los registros del Autotardor de este año, podría llegar a superar los 13 millones de euros entre las tres ferias. Esta cifra superaría los 11,9 millones registrados el mejor año hasta ahora, el 2019.

Con una veintena de expositores, la feria Autotardor abrió sus puertas al público el viernes con una lista de 380 vehículos a la venta y con una gran variedad de precios. Feria de Mollerussa continuará su calendario ferial de este año con la 18ª Mollerussa Lan Party, que se celebrará del 6 al 9 de noviembre.