Culminará este año las obras para modernizar la red de agua potable

El ayuntamiento de Anglesola lleva a cabo los trabajos para culminar este año las fases pendientes de renovación de la red de abastecimiento y distribución de agua potable en las calles del municipio. Lo hace con una inversión de 385.245 euros, de los que buena parte están subvencionados por la Agència Catalana de l’Agua (ACA). La aportación del ente de la Generalitat son 267.563 euros.

La alcaldesa, Carme Miró, destacó la importancia de esta actuación que “permitirá sustituir todas las tuberías de fibrocemento por unas nuevas de polietileno, con el ahorro que supondrá de agua para que se evitarán filtraciones teniendo en cuenta que la red actual ya estaba obsoleta”. En estos momentos se está actuando en una parte de la calle Major. La actuación se adjudicó a la empresa Construccions Enric Mitjana Dalmau y está previsto actuar en una superficie de 11.798 metros cuadrados. Esta es la principal inversión programada en Anglesola para este ejercicio.

El ayuntamiento de Anglesola lleva muchos años destinando una parte del presupuesto municipal a la renovación de la red de agua, con el objetivo de modernizar progresivamente las infraestructuras y ofrecer un mejor servicio a los vecinos. De hecho, en los últimos mandatos se han acometido diferentes fases de renovación en varios sectores del núcleo urbano. Desde el consistorio destacan que esta apuesta continuada por la mejora del sistema de abastecimiento permitirá garantizar la calidad del agua, reducir el consumo energético vinculado al bombeo y avanzar hacia un modelo de gestión más sostenible y eficiente de los recursos hídricos.