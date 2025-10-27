Renueva la red de agua que ahora pierde el 50%

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Puigverd d’Agramunt iniciará en las próximas semanas las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable y la instalación de una estación de tratamiento (ETAP), con una inversión de 410.846 euros. El alcalde, Joan Eroles, destacó que se trata de una actuación “muy necesaria”, ya que la red actual —instalada en 1953 y formada por tuberías de fibrocemento— está ya completamente obsoleta y registra pérdidas de agua que alcanzan el 50%. En total, está previsto renovar 1,3 kilómetros de conducciones.

Eroles explicó que, aprovechando esta intervención, este municipio del Urgell empezará a recibir agua procedente del canal Segarra-Garrigues, situado a unos 300 metros del núcleo urbano. Gracias a la presión de esta red, el agua se impulsará hasta los depósitos municipales, donde se someterá a tratamiento antes de almacenarla. “Este cambio permitirá mejorar considerablemente la calidad del agua y reducir el consumo, además de suponer un importante ahorro energético”, subrayó el alcalde.

Puigverd d’Agramunt se abastece ahora del canal d’Urgell, situado a unos 3 kilómetros en el municipio vecino de Agramunt. Desde allí el agua se almacenaba en una balsa —que resultó calcinada durante el gran incendio originado en la Segarra el pasado verano— y se impulsa mediante bombas eléctricas hasta los depósitos municipales.

La actuación está financiada en un 95% por la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) y el resto con fondos propios del consistorio. La renovación de la red de abastecimiento tiene un coste de 274.576 euros, mientras que la construcción de la ETAP, que se instalará junto a los depósitos, asciende a 136.270 euros. Los trabajos han sido adjudicados a la empresa Elèctrica Pintó de Santpedor y está previsto que se prolonguen durante unos cuatro meses.

El alcalde recalcó la importancia de esta actuación, con una inversión de más de 400.000 euros para un pueblo de unos 240 habitantes. Por otro lado, el ayuntamiento de Puigverd trabaja para conseguir financiación para poder arreglar los tres depósitos de agua, con capacidad para almacenar 300 metros cúbicos de agua. “Se caen a trozos”, lamentó el primer edil. Por el momento ha presentado el proyecto a la diputación de Lleida.