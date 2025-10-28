El Jussà sube tasas para la recogida puerta a puerta

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El consell del Pallars Jussà prepara una subida de la tasa de basuras para abordar la recogida domiciliaria a partir de enero de 2026 y será de un 12%, unos 20 euros más por vivienda. El bajo índice de recogida selectiva obligó a aumentar un 16% la tasa este año, hasta los 159 euros, por lo que pasaría a rozar los 180 euros al año. El organismo tiene previsto aprobar esta medida en el pleno de hoy, según fuentes de la entidad. Además, la recogida puerta a puerta solo se hará de momento en La Pobla de Segur, Salàs y Talarn, mientras que Tremp y otros municipios y núcleos más pequeñas se dejan para una siguiente fase para no encarecer más los costes. De esta forma, se mantiene el modelo de recogida mediante islas de contenedores y se incorporará la domiciliaria de forma gradual. En un principio, se barajó abordar el puerta a puerta en toda la comarca, luego se redujo solo a la zona norte y en verano de este año se centró en La Pobla de Segur, Talarn, Salàs de Pallars y El Pont de Claverol, en Conca de Dalt. Se ha optado por La Pobla, Talarn y Salàs a estar en una misma línea de recogida. La alcaldesa de Tremp, Sílvia Romero (PSC), explicó que aplicar la recogida domiciliaria en La Pobla y Tremp al mismo tiempo multiplicaría exponencialmente los costes, ya que suponen el 80% en el sistema de recogida al tener censada la mayor parte de la población. Además, remarcó que también hay que comprar los camiones para la prestación del servicio y el material para su distribución en las viviendas. No obstante, aseguró que Tremp se incorporará en una próxima fase, algo que ha redundado en que la tasa de basuras no sea todavía más elevada. La previsión es que los tres partidos en el consell, ERC con 8 consellers y PSC con 5, ambos en el gobierno, y Junts, en la oposición con 6 consellers, estén de acuerdo en la puesta en marcha de esta primera fase.