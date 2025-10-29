Biblioteca Josep Pont i Gol: nuevo espacio, más lectores

La jornada sirvió para recordar la trayectoria de ese servicio, narrado por sus profesionales. - A.EL PALAU

La Biblioteca Josep Pont i Gol de El Palau d’Anglesola cierra su primer año en su nuevo emplazamiento con 1.509 participantes en actividades lúdicas y culturales, 850 carnets de personas lectoras y cifras récord de préstamos: 2.886 en 2024 y 3.180 desde enero hasta agosto de 2025. Los datos muestran que este equipamiento es unmotor cultural del municipio, en el año en que celebra su 40 aniversario. Se estrenó el 26 de octubre de 1985.

El acto central del aniversario, presidido el pasado domingo por la consellera de Cultura, Sònia Hernández, cumplió una doble función: conmemorar los cuarenta años de este equipamiento y formalizar la inauguración de sus nuevos espacios, ubicados en el complejo educativo local.

La jornada sirvió para recordar la trayectoria de este servicio, narrada por personas involucradas en el proyecto. Entre ellas estaba Carme Serrano, concejala del primer ayuntamiento democrático. Recordó que entró en política con el compromiso de crear la biblioteca. Evocó, además, una anécdota del año 1985, cuando el entonces president Jordi Pujol inauguró una biblioteca sin libros en las estanterías.

El nuevo equipamiento suma una superficie de 200 metros cuadrados: 150 de interiores y un patio ajardinado que también funciona como espacio lector. La obra, con un presupuesto aproximado de 320.000 euros, fue ejecutada por la empresa leridana Romero Polo. La celebración tuvo un marcado tono comunitario.

El hereu y la pubilla locales obsequiaron libros escritos por el alumnado de la Escola Arnau Berenguer sobre la biblioteca del futuro y se repartieron puntos de libro creados por la artista Conxita Botines. Hubo un vermut que dinamizó Polar Soft y sirvió s’Abril, Espai Alternatiu. Por la tarde, el Centre de Titelles de Lleida cautivó a las familias con Kissu y una chocolatada puso fin a la jornada.

A lo largo del día se recordó la figura del arzobispo Josep Pont i Gol, que da nombre al equipamiento. En las próximas semanas se podrá visitar una exposición sobre su vida y obra, que también reúne carnés históricos de lectores y un repertorio de bibliografía local. Con 1.509 participantes en sus actividades, la biblioteca confirma que El Palau lee más y mejor.