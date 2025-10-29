En marcha la parada de bús en El Codís con viajes a Lleida y Barcelona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La nueva parada de autobús en la Urbanización El Codis de Golmés ya está activa. Esta es una iniciativa del ayuntamiento del municipio con el objetivo de reforzar la movilidad cotidiana del vecindario y facilitar los desplazamientos hacia Lleida y Barcelona. La actuación se enmarca en el compromiso municipal de fomentar el uso del transporte público y hacerlo más accesible, cómodo y eficiente para toda la ciudadanía.

La parada está situada en la antigua N-II y próxima a la discoteca Big Ben. Con su entrada en servicio, el consistorio amplía la cobertura de transporte público a un ámbito residencial que supera los 300 vecinos, y que además da servicio a espacios industriales y de ocio del entorno. Además, también la podrán utilizar vecinos de Mollerussa, ya que se ubica en un punto cerca de zonas como el eixample de la avenida de La Sardana.

El proyecto cuenta con el visto bueno de la Autoritat Territorial de la Mobilitat (ATM), que instaló una marquesina en el lado de la carretera en dirección a Barcelona. En el sentido Lleida, por falta de espacio, se ha habilitado una parada señalizada con un poste.

Homenaje

Por otra parte, el ayuntamiento de Golmés ha celebrado la Festa de la Gent Gran, que ha reunido a los mayores del municipio en un acto de reconocimiento a las personas nacidas en los años 1944 y 1945. El acto, concebido como homenaje generacional y espacio de encuentro, tuvo lugar en el restaurante Resquitx.