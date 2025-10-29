Incendiado un coche en Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Los Bomberos trabajaron ayer por la mañana en la extinción de un incendio que quemó un coche en Balaguer. Se declaró a las 9.42 horas en la calle Valentí Almirall y se inició en el motor. Acudió una dotación. El lunes por la noche ardió un coche en el barrio de Pardinyes de Lleida. Por otra parte, los trabajos para retirar un camión que transportaba cerdos el lunes por la tarde en la A-14 en Almenar (ver SEGRE de ayer) finalizaron sobre las 9.00 horas de ayer. Se registraron colas de varios kilómetros, según Trànsit.