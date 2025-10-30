España avanza el Entry Exit System a Andorra y lo aplicará desde el 2 de febrero

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Gobierno español ha decidido adelantar la aplicación del sistema Entry/Exit System (EES) a Andorra para el próximo 2 de febrero, sin esperar a la fecha límite del 9 de abril inicialmente prevista tras la temporada invernal, tal y como explica el Diari d'Andorra . Esta medida ha sorprendido al ejecutivo andorrano, según ha manifestado el ministro portavoz Guillem Casal, quien ha detallado las implicaciones inmediatas para los trabajadores extracomunitarios.

Ante esta situación inesperada, el Gobierno de Andorra ha modificado urgentemente el reglamento del servicio de inmigración. A partir de mañana, los solicitantes de permisos de residencia y trabajo extracomunitarios deberán demostrar su situación regular en el espacio Schengen, lo que implica no haber superado los 90 días permitidos en un periodo de 180 días. "Si no pueden aportar la documentación, no se podrá tramitar su demanda", ha explicado Casal, subrayando que "el trabajador no tendrá un problema con Andorra, sino con el espacio Schengen".

La ministra andorrana de Interior y Justicia, Ester Molné, se ha puesto en contacto con el ministro español Fernando Grande-Marlaska para expresar la preocupación por este adelanto en la implementación. Según Casal, "España ha entendido nuestra situación y se ha mostrado abierta al diálogo", añadiendo que el objetivo es conseguir que la fecha se retrase hasta el 9 de abril como estaba previsto. Por su parte, Francia no ha comunicado ningún adelanto similar en la aplicación del sistema.

Impacto en los trabajadores temporeros

El ministro Casal ha precisado que la notificación del adelanto llegó la semana pasada, lo que provocó que "desde el viernes no se acepte ningún formulario más" hasta la modificación reglamentaria. Ya se habían tramitado 60 autorizaciones de temporeros que han pasado de la cuota general a la de invierno, a quienes también se les ha solicitado la documentación aunque algunos no han podido aportarla. "Estos ya los hemos aceptado", ha aclarado, pero advierte que surgirán problemas cuando finalice la temporada y abandonen el país.

"Si cuando retornen al espacio Schengen han superado el máximo de días de estancia (90), y no han renovado el permiso, después Andorra tendrá que hacerse cargo", ha explicado el portavoz gubernamental. Aunque ha asegurado que "la temporada turística actual no está en peligro", ha recordado la situación durante la pandemia cuando "Andorra tuvo que fletar aviones para devolver a los trabajadores a sus países de origen".

Negociaciones con la Unión Europea

Casal también ha informado que las negociaciones para cerrar el acuerdo global con la UE continúan avanzando, y espera que "la negociación con la Comisión Europea se cierre en las próximas semanas". El objetivo es comenzar las conversaciones con España y Francia a finales de 2025. El ministro ha aclarado que "el acuerdo con la Unión Europea y el Entry/Exit no tienen relación directa, pero se complementan", motivo por el cual "los ciudadanos andorranos y de San Marino han quedado exentos de estos controles".