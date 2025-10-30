España pide más control migratorio a Andorra como condición para implementar un punto fronterizo en el aeropuerto de La Seu

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El delegado del Gobierno español en Catalunya, Carlos Prieto, advirtió ayer al Gobierno de Andorra que la implantación de un punto de control fronterizo en el aeropuerto de Andorra-La Seu, que permitiría operar vuelos fuera del espacio Schengen, está vinculado a una serie de negociaciones, entre ellas, dijo explícitamente, una mayor supervisión del control migratorio. El representante del Ejecutivo español señaló que una de las preocupaciones principales a resolver son los falsos transfronterizos. “Hay falsos trabajadores transfronterizos que técnicamente residen en Andorra, pero que viven en La Seu y esto lo está pagando el Gobierno de España. Lo que hay que hacer es poner orden”, declaró Prieto.

Estas declaraciones llegan en un momento de polémica por la situación denunciada por el ayuntamiento de La Seu y por los Gobiernos español y catalán, tras detectar trabajadores extracomunitarios que obtenían permisos de inmigración en el Principat a pesar de encontrarse en situación irregular en España.

El delegado consideró “un paso adelante” la normativa que Andorra quiere aplicar respecto a los transfronterizos que “fija la obligación de que estas personas, que tienen un permiso fronterizo, demuestren efectivamente que tienen residencia legal en La Seu”, dijo.

Prieto expuso el tema en el marco de unas jornadas organizadas por la Empresa Familiar Andorrana (EFA) y que tenían el aeropuerto como eje central. El Cap de Govern de Andorra, Xavier Espot, explicó que trabajan para continuar impulsando nuevas destinaciones y apostó por Paris como la línea principal. El presidente de la EFA, Daniel Armengol, dijo que para maximizar las oportunidades de la infraestructura aeroportuaria, hace falta la implicación del sector privado.