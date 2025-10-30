La mitad del siglo XX, en imágenes de dos fotógrafos locales de Les Garrigues

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El Arxiu de Les Garrigues estrena mañana viernes la primera exposición organizada por este organismo, que abrió al público a primeros de 2024. La muestra se titula Dos fotògrafs, un objectiu y está centrada en la obra de dos fotógrafos de Les Borges: Josep Arrufat, nacido en 1917, y Àngel Pagès, nacido en 1928, según explicó el responsable del Arxiu, Fernando Lázaro. Ambos acumularon en vida un importante patrimonio gráfico, que explica en imágenes la sociedad y cultura de la capital, la comarca y Lleida durante la segunda mitad del siglo XX.

La exposición ha sido posible gracias a la cesión de material de las hijas de ambos fotógrafos. Las descendientes de Arrufat han cedido un millar de fotografías y más de 3.000 diapositivas de entre los años 50 y 1985, además de unos 600 negativos tras firmar un convenio con la Generalitat. Por su parte, la hija de Pagès entregó la obra de su padre, que incluye más de 27.000 fotos y numerosas grabaciones cinematográficas. En total, más de 30.000 imágenes.

El Arxiu ha seleccionado 25 fotos de cada fotógrafo y algunas de las 40 cámaras que Pagès cedió al ayuntamiento de Les Borges. La muestra también incluye un audiovisual de 15 minutos sobre Les Borges tras la Guerra Civil. Según Lázaro, esta exposición se enmarca en del Congreso Internacional de Archivos que se celebra en Barcelona desde el lunes hasta hoy jueves, bajo el lema “Catalunya, un país d’Arxius. Documents que fan Europa”. En 1956 se creó la Agrupación Fotográfica Borgense, de la que formaron parte los dos fotógrafos, con sede en el ayuntamiento y donde se instaló un laboratorio que ambos utilizaron. Lázaro remarcó que la exposición quiere ser un viaje colectivo a través de la mirada de estos dos artistas para dejar testimonio a futuras generaciones.