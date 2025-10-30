Mossos d'Esquadra detienen a un hombre en la Val d'Aran por delitos sexuales

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes, 24 de octubre, un hombre de 31 años en la Val d'Aran como presunto autor de un delito contra la libertad sexual y cuatro delitos de corrupción de menores. La detención se produjo después de abrirse una investigación por un caso de agresión sexual a una menor de edad.

La investigación empezó cuando los Mossos tuvieron conocimiento de la agresión sexual a la menor. Rápidamente, los agentes contactaron con la víctima y confirmaron las primeras informaciones, que apuntaban al propietario de un establecimiento de restauración de la comarca aranesa como presunto autor de los hechos delictivos.

El mismo 24 de octubre, las fuerzas de seguridad procedieron a detener al presunto autor de los hechos denunciados. Además del delito contra la libertad sexual, el acusado también ha sido imputado por cuatro delitos de corrupción de menores, ya que habría ofrecido dinero a menores de edad a cambio de mantener relaciones sexuales, aunque no consiguió su objetivo.

Antecedentes por delitos sexuales

Hay que destacar que el hombre detenido no es la primera vez que tiene problemas con la justicia por este tipo de delitos. Según han confirmado fuentes policiales, el mismo individuo ya había sido detenido en febrero de 2025 por otro delito contra la libertad sexual, en aquel caso contra una mujer adulta.

Finalmente, el detenido pasó este lunes, 27 de octubre, a disposición judicial ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Vielha, que tendrá que determinar las medidas cautelares que se aplican mientras continúa la investigación de los hechos.