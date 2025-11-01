Campaña para dinamizar las compras durante la Festa Major del Sant Crist de Balaguer

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El comerç de Balaguer està de Festa Major! es el título de la campaña que llevan a cabo las asociaciones de comerciantes de la ciudad para dinamizar el comercio local coincidiendo con las fiestas del Sant Crist, que se celebraran del 6 al 10 de noviembre.

Comerç Balaguer Històric, ACB Balaguer, Sanahuja Comercial y Eix Urgell Balaguer, quieren dar visibilidad al comercio de proximidad durante las fiestas y se ha organizado el sorteo de tres lotes de Festa Major con productos de distintos establecimientos.

Para participar se deberá rellenar un boleto que se entregará en cada compra que se haga en los establecimientos. Cada tíquet equivaldrá a una oportunidad para optar a los lotes, que se sortearán la semana después de las fiestas. La campaña se iniciará mañana, hasta el día 8.