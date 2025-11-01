El sospechoso del saqueo eclesial en Aitona, libre pese a los antecedentes

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El juzgado de guardia de Lleida decretó ayer la puesta en libertad con cargos para el vecino de Aitona de 37 años que fue arrestado el jueves por la tarde como presunto autor del saqueo en la iglesia de Sant Antolí de esta localidad del Segrià, que se registró a finales de septiembre, como avanzó SEGRE ayer. Además del robo en el templo, el investigado, de 37 años y con media docena de antecedentes, supuestamente sustrajo al descuido una tarjeta bancaria de una persona con la que efectuó varias compras, según informó ayer un portavoz policial. El investigado fue arrestado sobre las 20.00 horas del jueves en la comisaría de Lleida después de que fuera citado por los investigadores.

A finales de septiembre

El saqueo en el templo se produjo entre el 26 y el 27 de septiembre cuando un individuo forzó la puerta posterior para acceder al interior y, una vez dentro, arrasó con todo lo pudo llevarse. Entre los objetos sustraídos había artículos litúrgicos de valor, como copas y cálices utilizados para las celebraciones de las misas, la copa de la Eucaristía, copones y la patena. Durante la investigación también se encontró el sagrario forzado y saqueado.

Los Mossos d’Esquadra asumieron la investigación e iniciaron diligencias durante las cuales, a lo largo del este mes, han ido siguiendo varias pistas que permitieron recabar indicios e identificar al presunto autor. Finalmente, un indicio determinante fueron las huellas dactilares halladas en algunos puntos considerados claves en este caso. Al parecer, de momento no se ha hallado ninguno de los objetos sustraídos en la iglesia, de un valor económico, espiritual y cultural. El hombre se mostró poco colaborador y podría haberlos vendido.

El arrestado pasó ayer por la mañana a disposición ante el juzgado de guardia de Lleida y quedó en libertad con cargos, según informaron fuentes solventes. De hecho, a primera hora de la tarde ya se le volvió a ver por Aitona, lo que causó indignación.