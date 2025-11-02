Finalizan la mejora de las vías locales con obras en la carretera a Montenartró

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Llavorsí está reparando la cuneta de la carretera de Montenartró en el último kilómetro y medio de esta vía. Es el último tramo que queda por mejorar de la red de vías municipales con lo que el consistorio dará por acabada la reforma de cunetas del municipio. Según el alcalde, Josep Vidal, la actuación se ha llevado a cabo con una ayuda del plan de caminos del Pallars Sobirà. El objetivo es que todas las vías locales estén en buen estado antes de que se registren nevadas y heladas en invierno. Por otra parte, también han comenzado las actuaciones para ensanchar el puente de la C-13 a la entrada de la localidad para mejorar la seguridad viaria del cruce.

En otro orden de cosas, el consistorio está acabando el nuevo depósito de agua en Llavorsí, según explicó Vidal, para que entre en funcionamiento lo antes posible. Las obras van a buen ritmo y están a punto de finalizarse, lo que permitirá que la capacidad de almacenaje de agua de boca que ahora tiene la localidad aumente en 100.000 litros, además de la que ahora se tiene, puntualizó. Esta es una actuación importante, ya que garantiza el suministro en épocas donde la afluencia de visitantes se dispara como es el verano y en invierno por la ocupación de segundas residencias.