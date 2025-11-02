Fira de Tots Sant sin ganado por la dermatosis

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Vilaller celebra este fin de semana la feria ganadera coincidiendo con la festividad de Tots Sants. La principal novedad es que no se ha expuesto ganado, como es tradicional, debido a la aparición de focos de dermatosis por lo que Agricultura vetó la muestra de animales en ferias hasta que se controle la enfermedad. En este sentido, la alcaldesa, Maria José Erta, indicó que esta circunstancia deslució el certamen aunque se han programado otras actividades. Durante la jornada de ayer se llevó a cabo una conferencia a cargo de Carles Riera, Inspector de Sanidad Animal de la conselleria, y de Jesús del Hierro, jefe de la Oficina Comarcal que indicaron que en los próximos días se procederá a vacunar el ganado en la Alta Ribagorça.

Ayer también se celebró una jornada técnica sobre la rinotraqueitis infecciosa en ganado bovino.