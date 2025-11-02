La temporada de setas llega al ecuador con 90 kilos por hectárea en los bosques de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La temporada de setas de este 2025 arrancó “con mucha fuerza” en septiembre y todo hacía prever que sería una “campaña de récord”, según el investigador experto en micología del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, Juan Martínez de Aragón. “Septiembre fue muy bueno con producciones muy importantes”, recordó.

Con todo, el micólogo incidió en que “durante ese mes y octubre hemos tenido pocas lluvias, un aumento de temperaturas y viento, lo que ha hecho que octubre no haya sido muy bueno para la producción de setas”.

A pesar de esta rebaja en las expectativas iniciales, Martínez de Aragón señaló que, igualmente, será un año “bueno” por encima de la media de producción de los últimos treinta años, que se sitúa en los 60 kilos por hectárea.

El investigador puntualizó que en estos momentos la producción de setas se sitúa en los 90 kilos por hectárea, por lo que “quizás se podría llegar a los datos del año pasado, que fue muy bueno, con producciones que alcanzaron los 130 o 140 kilos”.

De hecho, las lluvias de esta semana podrían incentivar la producción de setas en zonas donde hasta ahora ha sido “prácticamente nula” como el Camp de Tarragona o el Bages. Ceps, rossinyols y camagrocs son las especies que más han proliferado.