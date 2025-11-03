A punto de culminar la renovación de la red de agua en los tres núcleos

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Tornabous está a punto de culminar el proyecto de actualización y renovación de la red de abastecimiento de agua en baja y mejora de la digitalización del sistema de gestión. Las obras afectan a los tres núcleos del municipio. En Tornabous, los trabajos se centran en la calle Jacint Verdaguer, avenida Lluís Companys y carretera de Balaguer, donde se instalan tubos de polietileno de mayor capacidad y se renuevan más de sesenta acometidas. En la Guàrdia, se renueva la red de la calle Mayor, la travesía de la Plana y la avenida Urgell, mejorando la conexión entre sectores y formando un pequeño anillo de distribución. En el Tarròs, la intervención llega a las plazas Nova y Santa Cecília, el paseo Lluís Companys y las calles de la Pau, de la Creu y Major, con la instalación de nuevas tuberías y válvulas de control. La actuación, con un plazo de ejecución de cuatro meses, tiene un coste de 370.695,60 euros y va a cargo de Lampisteria Salvador. La mayor parte de la inversión está financiada por la ACA.