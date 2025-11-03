Reabre la 'llar d'infants' La Pau de Tàrrega tras la ampliación

Vista de una de las aulas tras la reforma, que se ha alargado tres meses. - AJUNTAMENT DE TÀRREGA

El ayuntamiento de Tàrrega ha completado la ampliación de la ‘llar d’infants’ La Pau, que aumenta en 31 plazas su capacidad, pasando de 115 a 146 alumnos. El centro reabrirá hoy sus puertas, tras tres meses de obras que han permitido redistribuir los espacios interiores y habilitar nuevas aulas con mayor capacidad y confort. La reforma también ha supuesto una mejora integral de las instalaciones, con la renovación de los baños, la carpintería exterior y la iluminación, que ahora pasa a ser con tecnología LED. En el exterior, se ha incorporado un módulo aparca-carritos para facilitar la comodidad de las familias.

Las obras, ejecutadas por la empresa Tallers Vidal Amill, S.L., han costado 388.410 euros (IVA incluido). De este importe, 316.045 euros proceden los fondos europeos Next Generation, mientras que el resto se ha financiado con recursos propios.

La concejala de Educación, Alba Castellana, felicitó “a todo el personal por la rapidez en la ejecución de la obra. Ha sido una actuación muy ágil que permite mejorar las instalaciones, al tiempo que damos respuesta a la creciente demanda de educación infantil”.

Durante las obras, la actividad docente de La Pau se trasladó temporalmente a la ‘llar d’infants’ El Triangle, adquirida por el consistorio en mayo. A partir de hoy, La Pau reanudará su actividad con 43 alumnos, mientras que El Triangle continuará con 26 niños.