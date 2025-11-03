una mujer de 58 años muere arrollada por un tren en Bellpuig

El convoy afectado con los servicios de emergencia en la estación de Bellpuig. - LAIA PEDRÓS

Una mujer de 58 años perdió la vida el viernes por la tarde al ser atropellada por un tren a las afueras de Bellpuig. El aviso del siniestro se recibió a las 19.47 horas. La víctima no cruzaba por ningún paso a nivel y el suceso tuvo lugar a unos cien metros de la estación de tren del municipio.

En el tren viajaban más de 40 personas, que tuvieron que ser evacuadas en Bellpuig mientras se organizaba un transporte alternativo por carretera para continuar el trayecto.

A raíz del accidente, la circulación ferroviaria de las líneas RL3 y RL4 entre Tàrrega y Mollerussa quedó interrumpida temporalmente, y se activó la prealerta del plan Ferrocat. Dos convoyes más se vieron afectados: el tren que había salido de Lleida a las 19.26 horas con destino Terrassa, con llegada prevista a las 21.51, realizó el recorrido entre la capital del Segrià y Calaf por carretera, y el tren que salió de Terrassa a las 19.29 horas con destino Lleida, previsto para llegar a las 21.56, también completó ese mismo tramo por carretera.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de los Mossos d’Esquadra, dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y ambulancias del SEM, que no pudieron hacer nada para salvar la vida de la mujer.

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro.

A finales de julio un hombre también murió atropellado por un tren en la estación de Bellpuig. En ese caso, huía de un incendio en un prostíbulo situado cerca, en el que murieron dos mujeres y seis personas más quedaron heridas.