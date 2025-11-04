INICIATIVAS
Campaña para promocionar la vida en los pueblos de Lleida
Poble petit, gran vida es el nombre de la campaña de la Diputación para poner en valor la calidad de vida, las oportunidades y el futuro que ofrecen los pueblos pequeños de Lleida. Se ha desplegado una lona en el centro de Barcelona para acercar el mensaje a un público más amplio y reforzar la idea de vivir en un municipio rural. La pancarta se podrá ver durante las dos semanas. La pareja que protagoniza la imagen es de Arbeca.