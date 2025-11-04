Campaña para promocionar la vida en los pueblos de Lleida

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Poble petit, gran vida es el nombre de la campaña de la Diputación para poner en valor la calidad de vida, las oportunidades y el futuro que ofrecen los pueblos pequeños de Lleida. Se ha desplegado una lona en el centro de Barcelona para acercar el mensaje a un público más amplio y reforzar la idea de vivir en un municipio rural. La pancarta se podrá ver durante las dos semanas. La pareja que protagoniza la imagen es de Arbeca.