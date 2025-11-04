Un joven de 18 años y su madre, de 37, detenidos en Tremp por tráfico de drogas

Los Mossos d'Esquadra detienen en Tremp a un hombre y una mujer por tráfico de drogasMOSSOS D'ESQUADRA

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado jueves, 30 de octubre de 2025, un hombre y una mujer en Tremp acusados de un presunto delito contra la salud pública. Los arrestados, de 18 y 37 años respectivamente, habrían estado traficando con sustancias estupefacientes desde un domicilio ubicado en la calle Forn de la localidad pallaresa.

La investigación se inició al principio de verano cuando los Mossos recibieron información sobre posible tráfico de drogas en el barrio. Estas primeras sospechas se vieron reforzadas por el incremento de incidentes en la zona y las quejas vecinales sobre la presencia constante de personas desconocidas, hecho que había generado una creciente sensación de inseguridad entre los residentes.

La Unidad de Investigación de Tremp, responsable del caso, realizó múltiples vigilancias y seguimientos en diferentes días y franjas horarias para concretar el foco del problema. Los agentes confirmaron la entrada y salida frecuente de personas en el domicilio durante breves periodos de tiempo, algunas de ellas ya conocidas por ser consumidoras de drogas.

Operativo policial con pruebas contundentes

Para garantizar la efectividad de la investigación, los Mossos registraron puntualmente a algunas de las personas que salían del piso, localizando en varias ocasiones envoltorios con cocaína. Según los investigadores, en el domicilio vivían un joven de 18 años y su madre de 37. Aunque el hijo era la persona más activa en la venta de drogas, los agentes también constataron que la madre realizaba algunas transacciones cuando el joven no se encontraba en casa.

Las observaciones policiales también revelaron que el joven utilizaba un patinete para desplazarse hasta los puntos de venta pactados con los clientes, demostrando un sistema organizado de distribución de sustancias estupefacientes en la zona.

Material decomisado y disposición judicial

Finalmente, el jueves 30 de octubre al mediodía, con los indicios suficientes recopilados, los Mossos efectuaron una entrada y perquisición en el domicilio investigado. Durante el cacheo, los agentes encontraron 51 gramos de cocaína y 10,2 gramos de marihuana, en más de tres básculas de precisión, tres teléfonos móviles, una libreta con anotaciones sobre ventas y material diverso para confeccionar las unidades de venta.

Ante las pruebas obtenidas, los dos sospechosos fueron detenidos inmediatamente y pasaron a disposición judicial el viernes 31 de octubre ante el Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Tremp.