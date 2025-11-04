Proyecto para asegurar el edificio de Les Monges

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de La Seu d’Urgell aprobó ayer el proyecto para asegurar la estructura del edifico de Les Monges. Se trata de una actuación que tiene como objetivo reforzar el ala derecha del inmueble, en los pisos sobre la sala de exposiciones ‘La Cuina’ y que “estructuralmente hablando, está en ruinas”, tal y como explicó ayer el alcalde, Joan Barrera. El primer edil explicó que la estructura se reforzará en dos fases. La primera, que saldrá a licitación en las próximas semanas, supone una inversión de 335.341 euros que el consistorio sufragará con un préstamo. Sobre la segunda, el ayuntamiento ultima la redacción del proyecto, y supondrá una inversión de otros 600.000 euros, apuntó Barrera. Posteriormente hará falta adecuar el interior del edificio, con una inversión que rondará los 900.000 euros. “Calculamos que para poder utilizar el edificio hace falta antes una inversión de cerca de 2 millones de euros”, explicó el alcalde. El ayuntamiento ha incluido la actuación dentro de Pla de Barris. Esta intervención forma parte de la apuesta de La Seu por buscar nuevos espacios donde albergar todos los equipamientos culturales, lúdicos y educativos.