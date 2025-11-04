Refuerzan la estructura del San José de Calasanz

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El refuerzo de la estructura del antiguo edificio del colegio San José de Calasanz ha finalizado. Se trata de una fase fundamental del proceso de recuperación de este centro educativo, en la que se ha trabajado durante los últimos meses. Ahora la intervención se centra en la construcción del nuevo acceso principal por la avenida de los Deportes, y después se acometerá la reurbanización de esta calle, que contempla una acera de tres metros en el lado del colegio.

La rehabilitación del antiguo colegio fue adjudicada a la empresa Grúas por 2.695.375 euros. Con esta intervención se recuperará un edificio que ha permanecido en desuso desde el año 2006. Cuenta con subvención de 1,8 millones de euros de los fondos Next Generation de la UE. El centro aglutinará los distintos grados de Formación Profesional.