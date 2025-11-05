Detenidos seis jóvenes, tres de ellos menores, por agredir y robar a un hombre en Tàrrega después de pedirle un cigarrillo

Publicado por redacción Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el lunes a seis jóvenes, tres de 18, 20 y 22 años y el resto menores, por robar y agredir a un hombre a la salida de la estación de trenes de Tàrrega. Según la policía, los hechos pasaron el 23 de octubre cuando los jóvenes rodearon a un hombre que se encontraba en la rampa de acceso de la estación. En un primer momento le pidieron un cigarrillo, pero después le arrancaron la riñonera que llevaba encima haciéndolo caer y una vez en el suelo le pegaron hasta que huyeron. Los Mossos creen que los jóvenes formarían parte de un grupo criminal que se dedicaría a cometer robos violentos. De hecho, tres de ellos ya fueron detenidos a finales de octubre por hechos similares. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.

Cuando la víctima, que sufrió lesiones leves, denunció los hechos añadió que en la riñonera, aparte del teléfono, llevaba tarjetas bancarias con las cuales habrían hecho compras a tiendas de Mollerussa y Les Borges Blanques.

La Unidad de Investigación de Cervera se hizo cargo de la investigación y empezaron a analizar las imágenes de las estaciones de trenes y de los establecimientos dónde se habían hecho las compras.

Los investigadores constataron que se trataría de un grupo de jóvenes, menores y adultos, que venían en tren desde Lleida y que habrían protagonizado varios incidentes en las poblaciones del recorrido ferroviario. Paralelamente, al día siguiente de los hechos, los mossos detuvieron en Lleida a tres jóvenes por tres robos violentos en grupo y a uno de ellos se le localizó el DNI de la víctima de Tàrrega. Eso ayudó a la investigación y permitió identificar a los jóvenes que aparecían en el análisis de las imágenes recopiladas y que fue confirmando la víctima.

Finalmente, este lunes, una vez plenamente identificados 6 de los 8 participantes en el asalto, los investigadores se desplazaron a Les Borges Blanques, Lleida y Alcarràs para detenerlos. A los a seis detenidos se los acusa de la autoría del robo violento y a tres de ellos por estafas con las tarjetas robadas.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Los detenidos, dos de los cuales tienen antecedentes, quedaron en libertad después de declarar en la comisaría con la obligatoriedad de presentarse delante de la Fiscalía de Menores y del juez cuándo sean requeridos.