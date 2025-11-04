Luz verde al derribo de un bloque de cinco plantas en Anselm Clavé de Lleida: acogió unos antiguos cines

El ayuntamiento de Lleida ha concedido licencia para el derribo del edificio situado en el número 6 de la calle Anselm Clavé, un bloque de cinco plantas que está junto a un solar y cuyo local comercial acogió la primera de las salas de los antiguos cines Rambla. El edificio es propiedad de la empresa Park4Lleida Station SLU, una firma que se dedica, según varios portales especializados, a “la gestión de aparcamientos públicos y privados, la instalación, gestión y explotación de estaciones de recarga de vehículos, la adquisición, promoción, construcción y rehabilitación de vivienda y arrendamientos”.

Precisamente, esta empresa tiene su sede en otro inmueble de la misma calle. Responsables de la misma evitaron concretar a este diario cuál es el proyecto que tienen previsto. La unión del solar resultante con el ya existente hará que sea uno de los mayores del centro. El consistorio ha dado a la empresa un plazo de un año para iniciar el derribo y tres para terminarlo. Sin embargo, todo apunta que los trabajos empezarán en breve, ya que ayer el inmueble estaba precintado y rodeado de vallas de una firma especializada en demoliciones.

Cabe recordar que en verano el ayuntamiento también ordenó el derribo de tres edificios en ruina de la avenida Rovira Roure que databan de los años 40 y 50 del siglo pasado. Paralelamente, este año también fue demolido un edificio situado en la calle del Nord tras ser declarado en ruina inminente por el ayuntamiento debido a la aparición de grietas a causa de las obras en un solar contiguo en Rambla Ferran.