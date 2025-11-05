Mil encuestas para dar voz a los vecinos del Pla

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

El consell comarcal del Pla d’Urgell está ultimando una encuesta de calidad de vida, un proyecto con el que pretende escuchar a la ciudadanía para saber cómo vive, qué le preocupa y qué espera de su territorio y para el que está a punto de alcanzar las 1.000 respuestas. La idea es simple y ambiciosa a la vez: medir la percepción del bienestar, tanto personal como colectiva, para detectar necesidades y priorizar acciones que refuercen la cohesión social.

El cuestionario es anónimo y está abierto a todos los vecinos y vecinas de la comarca. A través de preguntas concretas, busca una fotografía nítida de la vida cotidiana: ¿Hay suficiente oferta de alquiler asequible?; ¿Cómo valora su salud mental en el último año?; ¿Con qué frecuencia utiliza el transporte público en su municipio o entorno?; ¿Cómo percibe su estabilidad laboral ahora mismo? Lejos de ser un trámite, la encuesta invita a pararse y pensar en aquello que sostiene el bienestar: vivienda, trabajo, salud, movilidad o vínculos comunitarios. Desde la institución comarcal subrayan la buena acogida y la implicación ciudadana: la alta participación confirma el interés de la población por contribuir activamente a la mejora del territorio.

Los resultados, una vez analizados, servirán para que la entidad comarcal diseñe nuevas estrategias y políticas, que van desde programas de apoyo en salud mental hasta medidas de vivienda o movilidad.