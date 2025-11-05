Nu Talks: historias locales que hacen comunidad

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Nu Naked Coffee es una cafetería que ha puesto en marcha el ciclo Nu Talks, una propuesta que quiere convertir el local en punto de encuentro y conversación. La sesión inaugural fue a cargo de la periodista de Mollerussa Anna Gómez bajo el título Periodismo, retos y transformaciones. La iniciativa, impulsada por cuatro amigos, Laura y Anna Tomàs, Albert Miquel y Rubén Parkinson, parte de una idea sencilla: dar voz a vecinos y profesionales próximos para descubrir experiencias que sumen a la comunidad. Las charlas serán mensuales, manteniendo el formato accesible y la vocación de mezclar perfiles. La próxima cita irá a cargo del ilustrador Jimbo Bernaus.