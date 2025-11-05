Nu Talks: historias locales que hacen comunidad
Nu Naked Coffee es una cafetería que ha puesto en marcha el ciclo Nu Talks, una propuesta que quiere convertir el local en punto de encuentro y conversación. La sesión inaugural fue a cargo de la periodista de Mollerussa Anna Gómez bajo el título Periodismo, retos y transformaciones. La iniciativa, impulsada por cuatro amigos, Laura y Anna Tomàs, Albert Miquel y Rubén Parkinson, parte de una idea sencilla: dar voz a vecinos y profesionales próximos para descubrir experiencias que sumen a la comunidad. Las charlas serán mensuales, manteniendo el formato accesible y la vocación de mezclar perfiles. La próxima cita irá a cargo del ilustrador Jimbo Bernaus.