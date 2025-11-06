Bellver aparece lleno de bolsas de basura como protesta al puerta a puerta

Publicado por Cynthia Sans Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Bellver de Cerdanya denunció ayer, a través de las redes sociales, el “incivismo y la falta de educación” por parte de algunos vecinos tras la aparición, la mañana del lunes, de una gran cantidad de bolsas de basura por las calles del pueblo. La alcaldesa, Laia Serra, atribuyó ayer “la mayoría de los hechos” a ciudadanos “de fin de semana”, si bien consideró que “sabemos que también hay algún vecino habitual”, dijo. La acción de protesta llega tras la implantación, hace dos semanas, del sistema de puerta a puerta en el municipio de Bellver. El ayuntamiento pidió “civismo” y que “cada uno asuma su parte de responsabilidad”. La alcaldesa dijo que “sabíamos que el nuevo sistema de recogida de la basura no gustaría a todo el mundo pero son una lástima, estos comportamientos, y un acto de falta de educación actuar de esta manera”, criticó. Según Serra, las zonas en las que antes había contenedores han aparecido llenas de basura.

El consell de la Cerdanya puso en marcha en septiembre el nuevo servicio de recogida selectiva de residuos domiciliarios en el municipio leridano de Prats i Sansor y en el de Guils de Cerdanya. Le siguieron Bellver y Ger hace dos semanas, mientras que Llívia deberá esperar al 1 de diciembre.