Decomisan un kilo de ‘coca’ y otro de hachís en una redada en Agramunt

Importante golpe policial contra el narcotráfico en Agramunt. Los Mossos d’Esquadra, con la colaboración de la Policía Local, detuvieron ayer a dos hombres y decomisaron un kilo de cocaína y otro de hachís en una redada que se llevó a cabo a primera hora de la mañana en una vivienda del casco antiguo.

Los investigadores hacía varios meses que efectuaban seguimientos al sospechar que los inquilinos de una casa de la calle Estudis Vells podían dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes. Finalmente ayer, con la correspondiente autorización judicial, se llevó el registro de la vivienda en una redada en la que participaron agentes de la Unidad de Investigación de la ABP Urgell-Segarra, Seguridad Ciudadana, ARRO (antidisturbios) y Canina de los Mossos d’Esquadra y la Policía Local de Agramunt. El operativo se alargó hasta las 10.00 horas. Los investigadores hallaron en el domicilio un kilo de cocaína en roca, 928 gramos de hachís, sustancias para cortar la droga, una báscula de precisión, una pistola simulada y 11.000 euros en efectivo. También se arrestó a los dos hombres por un delito de tráfico de drogas. Está previsto que entre hoy y mañana pasen a disposición judicial en Balaguer. Fuentes solventes afirmaron que se trata de un importante punto de venta de estupefacientes. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Cabe recordar que hace un año los Mossos hicieron otra redada en esta localidad del Urgell. En aquella ocasión, detuvieron a dos hombres y decomisaron 20 gramos de cocaína y 25 gramos de marihuana en un piso de la avenida Marià Jolonch.

La Policía catalana ha efectuado en menos de una semana otras dos operaciones contra el tráfico de cocaína en la demarcación en los municipios de Tremp y Mollerussa. El pasado jueves detuvieron a un joven de 18 años y a su madre de 37 porque supuestamente vendían droga desde un piso de la capital del Pallars Jussà.

Decomisaron 51 gramos de cocaína y 10,2 de marihuana. Un día después, en la capital del Pla, arrestaron a tres hombres tras hallarles 260 gramos de cocaína, metamfetaminas y 4.970 euros.