El ayuntamiento plantará más árboles para ganar sombras

La propuesta para plantar más árboles en la zona urbana del pueblo y mejorar las zonas de sombra ha sido la ganadora en las votaciones de los presupuestos participativos de este año del ayuntamiento de Benavent de Segrià. El presupuesto es de 20.000 euros y podrá financiar más actuaciones, hasta que se agote. A la propuesta ganadora le siguió la renovación de equipamientos del parque infantil del Colegio Sant Joan o instalar un gimnasio de fuerza al aire libre.