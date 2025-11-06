El consell mantendrá todo el año las nuevas rutas en bici sobre el aceite

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El consell mantendrá las rutas en bici para promocionar el oleoturismo que puso en marcha el pasado domingo en Torrebesses y que continuarán en Aitona-Seròs, Maials y Aspa los días 9, 16 y 23 respectivamente. Los trayectos habilitados permanecerán para que los interesados puedan hacerlos. Están preparados para hacerse en bicicleta eléctrica y sus recorridos oscilan entre los 15 y los 21 kilómetros dentro de Segrià. Terra de Bons productes.