El consell mantendrá todo el año las nuevas rutas en bici sobre el aceite
El consell mantendrá las rutas en bici para promocionar el oleoturismo que puso en marcha el pasado domingo en Torrebesses y que continuarán en Aitona-Seròs, Maials y Aspa los días 9, 16 y 23 respectivamente. Los trayectos habilitados permanecerán para que los interesados puedan hacerlos. Están preparados para hacerse en bicicleta eléctrica y sus recorridos oscilan entre los 15 y los 21 kilómetros dentro de Segrià. Terra de Bons productes.