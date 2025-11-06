Más de 35 empresas participan en la jornada de emprendeduría

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Torrefarrera se ha reafirmado en su papel como motor del emprendimiento en el Segrià norte y la Noguera tras acoger el domingo la jornada Va de Networking, un encuentro destinado a fortalecer el tejido empresarial local y fomentar nuevas oportunidades de colaboración. La cita, celebrada en el Punto de Atención GlobaLleida del Segrià Nord, reunió a más de treinta y cinco emprendedores y empresas del territorio. El acto fue inaugurado por el vicepresidente del patronato de Promoción Económica de la Diputación, Jordi Verdú, y por la concejal del ayuntamiento de Torrefarrera Cèlia Perpinyà, quien destacó la importancia de que el municipio se consolide como “un espacio de encuentro para el talento y la actividad económica del territorio”. Verdú subrayó que este tipo de encuentros, impulsados desde 2022, “han demostrado ser muy productivos, generando sinergias, contactos y colaboraciones que fortalecen el crecimiento empresarial”. La sesión fue dinamizada por Griselda Prat, de J3B3 Consulting, especialista en estrategia, ventas y expansión de negocios, quien guió a los participantes en una dinámica práctica centrada en impulsar nuevas conexiones y proyectos compartidos reforzando así Torrefarrera como referente en innovación y desarrollo local.