Seis ‘scouts’ de Almacelles de 12 a 14 años dedican los veranos a acondicionar zonas turísticas y acompañan en invierno a gente mayor

Publicado por Maria Molina Periodista Creado: Actualizado:

Uriel, Iván, Martí, Pol, Pau y Eudal son seis niños de Almenar y Torrefarrera de entre 12 y 14 años que forman parte de los Scouts, dentro de Club Esportiu local sin ánimo de lucro, que desde hace unos cuatro años se dedican a hacer tareas solidarias y de limpieza en la localidad. “Nos gusta pasar el tiempo libre haciendo cosas que mejoren la imagen del pueblo o ayudar a los mayores, además de divertirnos. Este año, hemos ido a las piscinas o al pantano de Santa Ana, pero también hemos sacado la basura de la Font del Moro y mejorado los accesos para que se pueda pasar y visitar, y acondicionado el Parc Màgic para tenerlo en buenas condiciones y los que vayan puedan verlo bonito y disfrutar”, explica Uriel. “Nosotros mismos nos organizamos, elegimos lo que nos gustaría hacer y lo planeamos cada verano”, afirma.

El grupo de jóvenes está tutelado por el padre de uno de ellos, Rafa Cabrero. “Se conocen de las clases de taekwondo y ellos mismos crearon una organización con su junta y sus vocales y su presupuesto anual, abierta a los que quieran participar”. Tienen monitores que les asesoran y ellos ponen un fondo de sus pagas para la compra los materiales, como bolsas de basura o utensilios para limpiar”, asegura Cabrero.

Desde que comenzaron su actividad han limpiado muchos enclaves del pueblo como las cunetas de las carreteras y caminos de donde recogen plásticos y latas. “Está bien que el pueblo dé buena imagen”, asegura Uriel, que es el portavoz del grupo de amigos. Todas las actividades las llevan a cabo durante el verano, aunque “también acompañamos a la gente mayor cuando podemos”, explica.

El ayuntamiento de Almenar ha destacado su labor en la gala anual en la que distingue a los vecinos de la localidad que trabajan por el bien común. Según la alcaldesa, Teresa Malla, “tienen todo nuestro reconocimiento, ya que la labor que llevan a cabo es importante. Este verano se han dedicado a retirar basura puntos de interés que otras personas ensucian, lo que es de agradecer. Por ello tienen el apoyo del consistorio y el respeto de los vecinos, ya que son un ejemplo a seguir”, indicó. La Paeria ha utilizado sus redes sociales para agradecer públicamente la labor “del grupo, que vela por que muchos espacios estén en orden sin pedir nada a cambio”, alabó Malla.