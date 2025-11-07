El campo de fútbol será accesible para personas con discapacidad

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Solsona ha sacado a concurso obras para hacer accesible el campo de fútbol municipal para personas con discapacidad. Esto requerirá la construcción de una nueva entrada y de un lavabo adaptado. Los trabajos tienen un presupuesto de licitación de más de 96.000 euros y el consistorio recibirá ofertas hasta el día 26 de noviembre. Una vez adjudicadas, está previsto que las obras se prolonguen durante unos tres meses.

El campo de fútbol municipal tiene actualmente dos entradas. Una de ellas está al mismo nivel del terreno de juego, si bien permanece cerrada cuando hay partido para evitar que los espectadores puedan acceder al campo. La segunda se encuentra en la calle Pere Màrtir Colomés y permite entrar directamente a las gradas a través de unas escaleras. Para facilitar el acceso a las personas con discapacidad, está prevista la construcción de una tercera entrada en la calle Salvador Espriu. Estará al nivel de la primera planta del edificio de servicios, y permitirá acceder al equipamiento a través de una pasarela paralela al muro de contención que rodea el perímetro. Así consta en el proyecto redactado por el ayuntamiento, que indica que esta solución “resolverá el acceso sin necesidad de salvar desnivel con escaleras y evitará que el público se sitúe al nivel del césped”.

Asimismo, el proyecto plantea la construcción del nuevo lavabo adaptado para personas con discapacidad junto a la actual terraza del bar. Este se sumará a los ya existentes en la planta baja.

Reforma sin cerrar el campo

Está previsto que las obras se lleven a cabo sin interrumpir las actividades deportivas que se desarrollan en el campo de fútbol municipal. Así lo señala el proyecto, que apunta que esto requerirá que la empresa adjudicataria lleve a cabo “un cierre exhaustivo” de la zona donde se llevarán a cabo los trabajos. También será necesario cerrar de forma puntual el acceso por las escaleras.