La oposición impone rebajar el IBI y un recargo a pisos vacíos en Tàrrega

Junts y la CUP, en la oposición en el ayuntamiento de Tàrrega, impusieron ayer su mayoría en una sesión atípica del pleno. La propuesta de ambos partidos de rebajar un 6% el IBI y aplicar un recargo de entre el 50% y el 150% a los dueños de cuatro a más viviendas vacías se aprobó por unanimidad, con el apoyo del gobierno en minoría de ERC y PSC. La alcaldesa, la republicana Alba Pijuan, dijo que la rebaja es “asumible, a pesar que supondrá dejar de ingresar 336.000 euros”. También se aprobó reducir a 35 horas la jornada laboral de los trabajadores municipales, esta vez con los votos en contra del gobierno local. La propuesta tenía un informe desfavorable de secretaria y supondría contratar 11 personas más para los servicios esenciales superando el 8% de temporalidad. Además, se dio luz verde a la nueva tasa de basuras, propuesta del equipo de gobierno con los votos a favor de la CUP y en contra de Junts. Prevé rebajar un 10% la cuota fija (será de 123,86 euros) y aplicar una variable que puede penalizar a quien no separe los residuos.

Podas en la Avinguda del Canal para frenar la plaga de estorninos

Mollerussa llevará a cabo una poda selectiva en diferentes árboles de la Avinguda Canal con el fin de frenar la plaga de estorninos en la zona y la suciedad que provocan las deposiciones de estas aves. Así lo avanzó ayer en el pleno el alcalde, Marc Solsona (Pacte Local), en respuesta a preguntas del PP. Durante la sesión se aprobaron modificaciones de crédito para el control de colonias felinas y la iluminación navideña, entre otras cuestiones. También se aprobó el reconocimiento de facturas por valor de 154.282 euros. El consistorio está pendiente del visto bueno de Intervención para llevar al pleno la contratación de un crédito de dos millones para obras.