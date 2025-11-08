Más de 400 ‘motards’ en los 25 años de La Gripada de Bellcaire

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Bellcaire d’Urgell acogió el pasado fin de semana la 25 edición de La Gripada, el encuentro motero que reunió a 400 participantes, organizado por la Associació Motera Gripada. La jornada contó con un almuerzo popular elaborado con productos locales, una gincana y el sorteo de regalos, entre otras actividades. La fiesta estuvo amenizada por el dj Oscar Millán y el encuentro contó con varias paradas de venta de ropa y complementos moteros.