Más de 400 ‘motards’ en los 25 años de La Gripada de Bellcaire
Bellcaire d’Urgell acogió el pasado fin de semana la 25 edición de La Gripada, el encuentro motero que reunió a 400 participantes, organizado por la Associació Motera Gripada. La jornada contó con un almuerzo popular elaborado con productos locales, una gincana y el sorteo de regalos, entre otras actividades. La fiesta estuvo amenizada por el dj Oscar Millán y el encuentro contó con varias paradas de venta de ropa y complementos moteros.